Двое вологжан погибли в утонувшем в Волге микроавтобусе

01.10.2018 [Происшествия]
Двое вологжан погибли в утонувшем в Волге микроавтобусе

Полиция Ярославской области проводит проверку после аварии на паромной переправе в селе Новодашково Ярославской области.

По данным сайта Ярославского УМВД, авария произошла вечером 29 сентября.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, мужчина 1976 года рождения, не справился с управлением, в результате машина съехала с пристани переправы в Волгу. "В результате ДТП пассажиры: мужчина 1981 г. р. и женщина 1979 г. р. - жители Вологодской области - скончались на месте происшествия.

В микроавтобусе находились пять человек. Водителю и двум пассажирам - 32-летней женщине и пятилетнему мальчику - удалось выбраться из машины, сообщает сайт "Ярославский регион".

Тэги: ДТП
Фото с сайта телеканала «Первый ярославский»

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