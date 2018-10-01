В Сокольском районе ищут пропавшую 70-летнюю пенсионерку

01.10.2018 [Происшествия]

В Сокольском районе ищут 70-летнюю жительницу деревни Чекшино Нину Алексеевну Лунину. 28 сентября около 11 утра ушла из дома и не вернулась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

По информации Поисково-Спасательного отряда "ЮК-Спас" пропавшую женщину подвозили на машине по дороге на Великий Устюг. Водителя просят откликнуться. Предполагается, что пенсионерка может находиться в районе деревни Воробьево.

Пенсионерка худощавого телосложения, невысокая: рост 145-150. Была одета в зеленую удлиненную куртку, пятнистые резиновые сапоги, белый платок, синюю вязаную кофту, черную юбку. При себе имела небольшую сумму денег. Женщина страдает потерей памяти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Нины Луневой, просят позвонить по тел: 102-полиция;  8-921-123-88-80 -волонтеры.

Кроме того, в Вологде пропал 20-летний молодой человек.  Андрей Александрович Петров (фото в галерее) 20 сентября ушел из дома по улице Долгий переулок, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 28-30 лет, рост 190 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые. Был одет: темно-синие джинсы, черная болоньевая куртка, черные ботинки.  Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Андрея  Петрова, просьба позвонить по тел: 102-полиция; 8-911-505-68-98 волонтеры,- сообщается в группе в ВК Поисково-Спасательного отряда "Ты не один".

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