Вологжанина, убившего сторожа детсада во время новогоднего застолья, приговорили к пяти годам колонии

01.10.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 38-летнему мужчине, который в ночь на 1 января убил женщину-сторожа детского сада в в 1-м микрорайоне ГПЗ-23. Пенсионерка захлебнулась собственной кровью.

Судом и следствием установлено, что в ночь на 1 января 2018 года в помещении детского сада 63-летняя женщина - сторож дошкольного учреждения, которая была на работе, и ее 38-летний приятель отмечали Новый год. В ходе застолья они поссорились. Мужчина нанес сторожу множественные удары руками и подручными предметами, среди которых, со слов мужчины, были и пластмассовые игрушки. После побоев женщина легла на кровать, уснула и умерла.

- Смерть наступила в результате тяжелого отравления алкоголем в сочетании с кровотечением из-за травмы челюсти,- рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.

Мужчину арестовали. В судебном заседании он полностью признал свою вину.

Подсудимого признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" и ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и приговорили к 5 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тэги: убийство, пьянство

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