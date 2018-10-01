В деревне Кирилловского района воры украли входную дверь в дачный дом и сдали в металлолом

01.10.2018 [Происшествия]
В деревне Кирилловского района воры украли входную дверь в дачный дом и сдали в металлолом

В деревне Звоз Кирилловского района  полицейские раскрыли хищение вещей с дачных участков. В одной из домов злоумышленники сняли с петель входную железную дверь.

С заявлением о краже в отдел полиции обратилась местная жительница. В числе прочего у потерпевшей пропали стиральная машина, электроприводы открывания ворот, свыше 100 метров электрокабеля и входная дверь от одного из домов. По предварительной оценке, ущерб составил около 250 тысяч рублей.

Изучая места краж, оперативники выяснили, что воры вывозили похищенное на легковом авто. Это подтверждали одни и те же следы шин, оставшиеся возле участка. Вскоре удалось установить личности подозреваемых: ими оказались двое молодых людей 18 и 19 лет. Юноши рассказали, что машину для вывоза похищенного взяли у дедушки одного из них, а на кражу решились спонтанно.

Часть имущества они продали, еще часть сдали в пункт приема металлолома. Сотрудники полиции нашли часть похищенного, в том числе дверь, и вернут законному владельцу.

- Следственным отделом ОМВД России по Кирилловскому району возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которые будут объединены в одно производство. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото с места кражи пресс-службы областного УМВД

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