В Череповецком районе дачник на свои деньги сделал дорожные указатели для водителей
01.10.2018 [Общество]
В Череповецком районе дачник на свои деньги сделал указатели для водителей.
У пенсионера Анатолия Костиянена в деревне Кисово Уломского поселения дача. Проезжающие мимо водители постоянно обращались к мужчине, чтобы он подсказал им дорогу до трассы Санкт-Петербург-Вологда, так как указателей в этом месте нет. Мужчине это надоело, и он решил исправить положение.
- Надоело мне это, я поехал в город и заказал яркие красивые таблички: одну с названием деревни, другую - со схемой проезда до трассы. Стал спонсором, получается, - рассказал Анатолий корреспонденту районной газеты "Сельская правда". - И мне спокойнее, и людям удобство!
Фото: "Сельская правда"