В Череповецком районе дачник на свои деньги сделал дорожные указатели для водителей

В Череповецком районе дачник на свои деньги сделал указатели для водителей.

У пенсионера Анатолия Костиянена в деревне Кисово Уломского поселения дача. Проезжающие мимо водители постоянно обращались к мужчине, чтобы он подсказал им дорогу до трассы Санкт-Петербург-Вологда, так как указателей в этом месте нет. Мужчине это надоело, и он решил исправить положение.