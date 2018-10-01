В Череповецком районе дачник на свои деньги сделал дорожные указатели для водителей

01.10.2018 [Общество]

В Череповецком районе дачник на свои деньги сделал указатели для водителей. 

У пенсионера Анатолия Костиянена в деревне Кисово Уломского поселения дача. Проезжающие мимо водители постоянно обращались к мужчине, чтобы он подсказал им дорогу до трассы Санкт-Петербург-Вологда, так как указателей в этом месте нет. Мужчине это надоело, и он решил исправить положение.

- Надоело мне это, я поехал в город и заказал  яркие красивые таблички: одну с названием деревни, другую - со схемой проезда до трассы. Стал спонсором, получается, - рассказал Анатолий корреспонденту районной газеты "Сельская правда". - И мне спокойнее, и людям удобство! 

Фото: "Сельская правда"

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