Здание гостиницы "Монастырские кельи" в Тотьме передали Спасо-Суморину монастырю

Гостиницу "Монастырские кельи" в Тотьме, ранее принадлежавшую Тотемскому музейному объединению, передали в пользование Спасо-Суморину монастырю. Распоряжение о передаче объекта культурного наследия территориальное управление Росимущества в Вологодской области отдало 18 сентября 2018 года.

Обращение о передаче имущества поступило в управление еще летом. 9 июля 2018 года православная религиозная организация «Архиерейское подворье «Спасо - Суморин монастырь» попросила передать себе в безвозмездное пользование некоторое имущество ансамбля Спасо-Суморина монастыря, в частности, братские кельи, конюшенный корпус и башню монастырской ограды.