Здание гостиницы "Монастырские кельи" в Тотьме передали Спасо-Суморину монастырю
Гостиницу "Монастырские кельи" в Тотьме, ранее принадлежавшую Тотемскому музейному объединению, передали в пользование Спасо-Суморину монастырю. Распоряжение о передаче объекта культурного наследия территориальное управление Росимущества в Вологодской области отдало 18 сентября 2018 года.
Обращение о передаче имущества поступило в управление еще летом. 9 июля 2018 года православная религиозная организация «Архиерейское подворье «Спасо - Суморин монастырь» попросила передать себе в безвозмездное пользование некоторое имущество ансамбля Спасо-Суморина монастыря, в частности, братские кельи, конюшенный корпус и башню монастырской ограды.
«Корпус братских келий построен в первой половине XIX века. В настоящее время его занимает гостиница МБУК «Тотемское музейное объединение» «Монастырские келии», за исключением северного крыла, переданного по договору безвозмездного пользования No3 от 20.02.2016г. Архиерейскому подворью «Спасо-Суморин монастырь», данный объект будет использоваться по первоначальному назначению для возрождения монашеского жительства и размещения паломников, прибывающих в монастырь», - написано в обращении настоятеля Архиерейского подворья «Спасо-Суморин монастырь» иеромонаха Феодосия.