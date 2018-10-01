Здание гостиницы "Монастырские кельи" в Тотьме передали Спасо-Суморину монастырю

01.10.2018 [Общество]
Здание гостиницы "Монастырские кельи" в Тотьме передали Спасо-Суморину монастырю

Гостиницу "Монастырские кельи" в Тотьме, ранее принадлежавшую Тотемскому музейному объединению, передали в пользование Спасо-Суморину монастырю. Распоряжение о передаче объекта культурного наследия территориальное управление Росимущества в Вологодской области отдало 18 сентября 2018 года.

Обращение о передаче имущества поступило в управление еще летом.  9 июля 2018 года православная  религиозная  организация  «Архиерейское  подворье  «Спасо - Суморин    монастырь»  попросила    передать  себе  в  безвозмездное  пользование некоторое  имущество  ансамбля  Спасо-Суморина  монастыря, в частности, братские   кельи, конюшенный корпус и башню   монастырской  ограды.

«Корпус  братских  келий  построен  в  первой  половине  XIX  века.  В  настоящее  время  его  занимает  гостиница  МБУК   «Тотемское  музейное  объединение»  «Монастырские  келии»,  за  исключением  северного  крыла,  переданного  по  договору   безвозмездного   пользования   No3   от   20.02.2016г.  Архиерейскому  подворью  «Спасо-Суморин монастырь»,  данный  объект  будет использоваться  по  первоначальному  назначению  для  возрождения  монашеского  жительства  и  размещения паломников,  прибывающих в монастырь», - написано в обращении настоятеля Архиерейского подворья  «Спасо-Суморин монастырь» иеромонаха Феодосия.

 

 

Фото из группы Спасо-Суморина монастыря в соцсети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коллекторы угрожали расправой жителю Вологды из-за долга его знакомого
В Череповце в реке Ягорбе нашли тело пропавшей 21-летней Анастасии Серовой
Уничтоженный "Труд": как в Вологде незаконно снесли экскаваторами историческое здание
В Вологодском педколледже объяснили назначение забора, перекрывшего путь пешеходам
В Вологде годовалый мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа
17-летнего подростка ударило током во время селфи на железнодорожном вокзале в Вологде
В Вологде 40-летний мотоциклист врезался в забор ритуальной фирмы и погиб
Гендиректор фирмы "Бизнес-Софт" в Вологде о трудоустройстве подростков: "Все поставили себе галочки"
Участок между Новгородской и Ярославской в Вологде заасфальтируют за 16 млн рублей
«Я мент в законе»: в Грязовце пьяный водитель напал на остановивших его машину инспекторов ДПС
01.10.2018 [БлогоVO]

Беда пришла нежданно…

1438
0
30.09.2018 [БлогоVO]

ЧП в Бабаевском районе

3281
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Сокольском районе ищут пропавшую 70-летнюю пенсионерку
Вологжанина, убившего сторожа детсада во время новогоднего застолья, приговорили к пяти годам колонии
В деревне Кирилловского района воры украли входную дверь в дачный дом и сдали в металлолом
По факту незаконного сноса здания «Труда» в Вологде начато административное расследование
В Череповецком районе дачник на свои деньги сделал дорожные указатели для водителей
Здание гостиницы "Монастырские кельи" в Тотьме передали Спасо-Суморину монастырю
"Вологда-Чеваката" завершила свое выступление в Кубке России крупным поражением
 
30.09.2018 [Общество]

Уничтоженный "Труд": как в Вологде незаконно снесли экскаваторами историческое здание

6201
0
01.10.2018 [БлогоVO]

Беда пришла нежданно…

1438
0
28.09.2018 [Обзор Прессы]

Прочь отсюда

1297
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика