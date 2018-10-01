"Вологда-Чеваката" завершила свое выступление в Кубке России крупным поражением

Вологда-Чеваката" завершила свое выступление в Кубке России по баскетболу, проиграв в 1/8 финала "Инвенте" из Курска.

Во время 1/8 финала Кубка России по баскетболу клубы из низших лиг принимают на своей площадке команды премьер-лиги. "Вологда-Чеваката", которая в этом сезоне будет выступать в первом дивизионе Суперлиги, играла с курской "Инвентой" и сумела достойно противостоять соперницам только в стартовой четверти (16:20). Три остальных десятиминутки завершились с двукратным перевесом гостей, как итог - разгромное поражение вологжанок 44:86.

Самыми результативными в составе "Чевакаты" стали Анна Нужная и Олеся Седлецакая, они набрали 11 и 10 очков соответственно.

Сезон в Чемпионате Суперлиги 1 вологжанки начнут 22-23 октября домашними матчами против казанской "Казаночки".