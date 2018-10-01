Череповчанина приговорили к 9 годам колонии за убийство отца

В Череповце вынесли приговор 37-летнему мужчине, который вытолкнул своего отца в открытое окно на пятом этаже, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствием и судом установлено, что 22 августа 2017 года около десяти часов вечера в кухне квартиры, в которой подсудимый проживал с отцом, мужчины выпивали и беседовали. Разговор зашел о квартире, которую отец мужчины сдавал в аренду, сыну это не понравилось и мужчины поссорились. В ходе конфликта старший из мужчин оказался у распахнутого окна, тогда подсудимый вытолкнул его в проем. Пенсионер упал с высоты пятого этажа на землю, получив открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Его доставили в больницу, однако спасти пострадавшего не удалось. В 23 часа 10 минут того же дня мужчина скончался.

37-летнего череповчанина признали виновным по статье ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство" и приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.