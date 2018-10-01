Пять сотрудников мэрии Череповца скрыли свои доходы

Прокуратура Черепоца проверила отчеты о доходах муниципальных служащих департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии и выявила нарушения. Выяснилось, что некоторые сотрудники представили работодателю недостоверные и неполные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей.

В частности, муниципальные служащие «забыли» отчитаться об открытых счетах в банках и кредитных организациях.

«Кроме того, в ходе проверки выявлены факты неуказания сведений о полученных доходах, в частности, пособий по временной нетрудоспособности, страховой выплаты, об имеющемся недвижимом имуществе (доли в праве на жилое помещение), ценных бумагах, а также о доходе от дивидендов акционерного общества», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В результате проверки исполняющим обязанности прокурора города Череповца мэру города внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, 5 муниципальных служащих, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.