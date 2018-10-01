17-летнего подростка ударило током во время селфи на железнодорожном вокзале в Вологде

В Вологде 17-летнего подростка ударило током на железнодорожном возкзале в Вологде, когда он забрался на грузовой состав, чтобы сделать селфи. Инцидент произошел в ночь на 30 сентября.

Как рассказали Newsvo в вологодском линейном отделе УМВД России на транспорте, группа подростков гуляла, когда один из них решил забраться на грузовой состав. Юноша залез наверх и поднял руку, чтобы сделать селфи - возникла электрическая дуга, и он получил поражение. Его приятели вызвали "скорую", подросток жив, госпитализирован с травмами.

По факту травмирования несовершеннолетнего транспортные полицейские проводят проверку. В дальнейшем материалы будут переданы в Следственный комитет.