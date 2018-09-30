Вытегру затопило, но режим ЧС не объявляют

Улицы Вытегры затопило после дождей. Фотографии утонувших в воде

О возможном затоплении Вытегорского района вологодское УМЧС предупредило в полдень 29 сентября:

- В связи с обильными осадками, выпавшими в Вытегорском районе, ожидается резкое повышение уровня воды в малых реках, возможен выход воды на пойму, затопление низкорасположенных прибрежных территорий, размыв дорог. При угрозе подтопления необходимо уложить в непромокаемые пакеты документы и ценности, создать двух, трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды.

Однако, судя по фотографиям жителей в соцсети, к этому времени улицы районного центра уже были затоплены - поднялся уровень воды в ручье Вянге.

Выход из подъезда на ул. Ленина, 11.

Кроме того, 29 сентября в Вытегре выпал снег.

Режим ЧС в Вытегре не объявлен. Тем временем жители описывают последствия наводнения в соцсети:

- Нас затопило, на 5 углах в трубу не уходит вода, дальше проложил трубы Магнит,они теперь под асфальтом. Раньше вода уходила, - рассказывает Татьяна Кирьянова. - а вы как хотели???магнит забашлял бабла вот и построили!!а вы кто>??вы никто для чиновников!!вы утонете а магнит на вас еще и наварится, - отвечает ей Ольга Солнцева. - Хуже всего, что в деревянных домах кровля потекла. У моей мамы квартиру залило, но суббота и концов не найти. УК не работает, ген. директор мобильный не берет, - делится Анатолий Лутьев. - Снова перемыло улицу Цюрупы. Водопропускная труба через дорогу в этом месте засыпана песком с прошлого наводнения, - пишет Александр Паршуков и делится фото:

Вытегорцы пишут, что многие трубы забиты мусором, и их не чистят, что препятствует оттоку воды:

На фото - перекресток улиц Конституции-Революции. "Труба через дорогу здесь уже забита хламом", - комментирует Александр Паршуков.

- Как всегда, погода виновата, а мост стоит, по нему люди не ходят, а только летают. Колеса всплыли. Теперь опять дети в школу в обход, целый квартал должны пройти. Когда наконец-то нас услышат и поставят нормальный мост, с поручнями, а то по такими мосткам ходим, а случится что, опять стрелочника будут искать и ведь найдут..., - пишет Татьяна Легонькова про мостик на перекрестке улиц Вянгинская-Шевченко:

Инструкция от МЧС:

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить:

«01» - единый телефон спасения;

«101», «112» - с мобильных телефонов;

(8172) 72-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области

8-(81746) 2-12-10 - Единая дежурная диспетчерская служба Вологодской области по Вытегорскому муниципальному району.