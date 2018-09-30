Череповецкая "Северсталь" проиграла все матчи в турне по Уралу

Команада "Северсталь" потерпела поражения во всех трех матчах в турне по Уралу.

Последней была игра с челябинским "Трактором". В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, по одному разу реализовав большинство. На гол Пола Щечура череповчане ответили заброшенной шайбой Даниила Вовченко, который точно отправил снаряд из круга вбрасывания.

Счет 1:1держался до середины третьего периода, когда хозяева вновь реализовали большинство. Матч завершился со счетом 2:1.



«Я буду банален — мы провели три матча в поездке, все три проиграли, но мне вновь не в чем упрекнуть ребят. Ни в самоотдаче, ни в самоотверженности. Мы забросили всего две шайбы за три игры, это очень мало. Вроде бы и в обороне играем не плохо, подчищаем... Моменты были обоюдоострые сегодня. Не хватает нам реализации, голов. Хочу ребят поблагодарить за игры, за выезд, хотя они расстроены, как и я, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев.