Участок между Новгородской и Ярославской в Вологде отремонтируют за 16 млн рублей

28.09.2018 [Общество]

Участок улицы Возрождения от Новгородской до Ярославской в Вологде должны заасфальтировать до 21 декабря.

Работы ведет ООО "Дорсервис" - эта фирма стала единственным участником аукциона, который прошел 7 августа, и получит по контракту 16 039 509 рублей. Договор был заключен 20 августа.

«Мы понимаем, что в настоящее время у вологжан нет проезда, альтернативного улице Ленинградской. Именно поэтому было принято решение организовать для автомобильного движения еще один путь – через улицу Возрождения. Уже этой осенью автомобилисты смогут проехать в сторону Окружного шоссе и обратно по новой дороге. Полагаем, что это в значительной степени разгрузит поток автомобилей в этом районе» – прокомментировал и. о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Павел Блинов.

Строительство ведется с опережением графика, сообщает администрация Вологды.

- Дорога необходима не только вологжанам, которые не хотят стоять в пробке на улице Ленинградской, но и местным жителям, которые состоят в гаражном кооперативе на улице Возрождения. Улица Возрождения станет альтернативой улице Ленинградской. Планируется, что в дальнейшем благоустройство дороги продолжится и проехать по ней можно будет от улицы Петина до Окружного шоссе, - пишет сайт городской администрации.

Напомним, летом фирма "Дорсервис" занималась ремонтом проезжей части на перекрестке улиц Ярославской и Ленинградской за 12 715 420 рублей. В тот раз это ООО также было единственным участником аукциона.

Кроме того, сейчас "Дорсервис" выполняет работы по ремонту тротуара по ул. Пионерской от дома № 22 до дома № 14а за 3 863 866 рублей (ред. - вторым участником аукциона был СК "Новый дом").

Скриншот ГИС Вологда

В 2017 году ООО "Дорсервис" также асфальтировало несколько улиц в Вологде, в аукционах на ремонт которых участвовала только эта фирма. Это восстановление изношенных покрытий асфальтобетонной смесью Окружного шоссе от ул. Возрождения до транспортного кольца на Пошехонском шоссе за 14 829 222 рублей, ремонт улиц Петина и Яшина за 50 410 871 рублей и строительство дороги от ул. Кубинской до ул. Белоризцев за 20 007 286 рублей.

При этом сроки строительства последней дороги были сорваны. Ее должны были сделать до 30 сентября 2017 года, однако 20 сентября "Дорсервис" уведомил администрацию города о невозможности выполнить работы в срок и попросил перенести окончание работ на 25 декабря 2017 года. Городские власти отказались перенести сроки, после чего фирма обратилась в арбитражный суд.

- В обоснование необходимости изменения контракта и невозможности выполнения работ в установленный срок Общество (ред. - "Дорсервис") указало, что выявило необходимость выполнения дополнительных работ по устройству основания земляного полотна на объекте, не предусмотренных проектной документацией, в подтверждение чего представлен протокол технического совещания и сметная документация, - говорится в решении арбитражного суда.

Городские власти объявили аукцион на эти дополнительные работы, и 11 ноября 2017 года был заключен еще один договор с "Дорсервисом" на сумму 1 208 739 рублей.

11 декабря арбитражный суд вынес решение продлить сроки работ до 25 декабря 2017 года.

Тэги: ремонт дорог

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