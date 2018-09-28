На привязку к местности готовых проектов двух школ в Вологде выделили 9,2 млн рублей

28.09.2018 [Общество]

Привязка к местности проектов двух новых школ и их госэкспертиза обойдется бюджету Вологды в 9,2 млн рублей. Средства заложены на 2019 год.

Выделение этой суммы сегодня одобрили депутаты Вологодской городской думы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 3,5 млн рублей будут направлены на начальную школу в Прилуках на 165 мест, еще 5,7 млн - на привязку проектной документации школы на улице Сергея Преминина на 1200 мест.

Напомним, для строительства школы в Прилуках был выбран типовой проект Минстроя. Его представили жителям в августе. Как сообщил тогда глава города Юрий Сапожников, потребуется софинансирование из регионального и федерального бюджетов. Заявиться на федеральное финансирование можно до июня 2019 года. Если его одобрят, школу начнут строить в 2020 году.

О строительстве школы на улице Сергея Преминина городские власти заявили в ноябре 2017 года. Сообщается, что ее возведут по проекту, аналогичному школе на улице Северной. Примечательно, что на привязку проектной документации школы на улице Северная, в которой столько же мест, как и в будущей школе на Преминина, потратили существенно меньше - 4,85 млн рублей. Победителем аукциона тогда стало ООО "Архитектурно-градостроительный центр г. Вологды", учредитель которого - город Вологды, а гендиректор - заместитель начальника департамента градостроительства Антон Аникин.

Отметим, что суммы, выделяемые на привязку проектов школ к местности, различаются в разных городах России в несколько раз. Так, на привязку типового проекта школы на 150 мест в Новоспасском Ульяновской области в 2017 году потратили 850 тысяч рублей, что примерно в 4 раза меньше, чем сумма для школы в Прилуках, где мест не намного больше.

Тэги: школы, проекты

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