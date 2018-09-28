Череповчанку, не пускавшую домой сантехников, увезли в психиатрическую больницу

В Череповецком районе, чтобы поменять радиатор в квартире жительницы поселка Ботово, кроме сантехников, пришлось вызывать участкового и психиатрическую бригаду. Инцидент произошел накануне в квартире на пятом этаже в одном из домов населенного пункта, рассказали Newsvo в пресс-службе областного УФССП.

Судебным приставам поступило производство, согласно которому они должны были обязать жительницу поселка впустить сантехников управляющей компании в квартиру, чтобы заменить радиатор на кухне. В документах говорилось, что женщина намеренно его сломала, но в квартиру сантехников не пускает.

Приставы выехали на место и обнаружили сломанный радиатор на полу в кухне. Хозяйка квартиры вела себя неадекватно. Правоохранители вызвали участкового и психиатрическую бригаду. Женщину увезли в больницу. Радиатор заменили.

Оказалось, что радиатор меняют уже во второй раз (прошлый был в августе). Тогда женщина также препятствовала сантехникам и не пускала их в квартиру, за что была привлечена к административной ответственности. Однако радиатор тогда все же удалось заменить. Он был исправен, пока она его вновь намеренно не сломала.