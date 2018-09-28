В Череповецком районе на реке Суда из-за проходившего мимо катера перевернулась надувная лодка с рыбаком

28.09.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе рыбак на надувной лодке оказался в воде из-за проходившего мимо катера. Инцидент произошел накануне вечером на реке Суде в районе острова Соляной.

Как рассказала Newsvo начальник череповецкого отдела ГИМС МЧС Надежда Багулина, о происшествии они узнали от друга мужчины: перевернувшийся на лодке позвонил своему приятелю, а тот -  в спасательную службу.

Со слов друга пострадавшего, его надувную лодку сбило проходившим мимо судном, и она перевернулась. Мужчине удалось на нее забраться. На перевернутой лодке около трех часов он добирался до берега, где развел костер.

Спасатели готовы были выехать на помощь мужчине, но он отказался.

- Мы через его друга держались в курсе нужна ли ему помощь. Конечно, спасатели сразу же бы выехали. Но он объяснил, что уже развел костер и находится в безопасности, помощь ему не нужна,- рассказала Надежда Багулина - Здесь было нарушение со стороны владельца, который вышел на надувном судне. Это было в вечернее время, уже сумерки, нахождение и движение маломерных судов только при наличии оборудования: ходовых и стояночных огней. Здесь он был без огней. Возможно, идущее судно и не заметило. Сегодня трудно судить, это было преднамеренный был наезд или все-таки человек не увидел. Проехал вблизи, практически он перевернул эту лодку.

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