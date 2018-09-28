В Череповецком районе на реке Суда из-за проходившего мимо катера перевернулась надувная лодка с рыбаком

В Череповецком районе рыбак на надувной лодке оказался в воде из-за проходившего мимо катера. Инцидент произошел накануне вечером на реке Суде в районе острова Соляной.

Как рассказала Newsvo начальник череповецкого отдела ГИМС МЧС Надежда Багулина, о происшествии они узнали от друга мужчины: перевернувшийся на лодке позвонил своему приятелю, а тот - в спасательную службу.

Со слов друга пострадавшего, его надувную лодку сбило проходившим мимо судном, и она перевернулась. Мужчине удалось на нее забраться. На перевернутой лодке около трех часов он добирался до берега, где развел костер.

Спасатели готовы были выехать на помощь мужчине, но он отказался.