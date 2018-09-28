Три школы в Вологде получат 4,6 млн рублей на оснащение кабинетов химии и биологии

28.09.2018 [Общество]

Накануне на сессии гордумы депутаты распределили выделение средств на сферу образования в Вологде.

Более 1,7 млн рублей направят на приобретение мебели для новых групп в двух детских садах РЖД: № 80 в Лосте и № 81 в Осановском проезде, 9б. Напомним, сейчас учреждения находятся в процессе передачи в муниципальную собственность. Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, к 1 декабря там откроется порядка 150 дополнительных мест.

Также выделены средства на городское софинансирование региональных грантов, которые предполагают поставки в школы оборудования для кабинетов физики, химии, биологии. Гранты выиграли школы № 3, 5 и 33, общая сумма - 4,637 млн рублей. Оборудование поступит в учебные заведения до конца года.

В целом в бюджет 2018 года и плановый период 2019- 2020 года поступило дополнительно более 500 млн рублей, которые и распределили депутаты. Почти 90 млн -собственные доходы, остальное - межбюджетные трансферты.

«По итогам распределения дополнительных средств город уже в этом году полностью рассчитается за строительство и ввод в эксплуатацию новой школы на Северной. Я напомню, ранее окончательный расчет и выделение средств из регионального бюджета в размере 230 млн рублей были запланированы на 2019 год. 100 млн рублей нам добавил регион на дорожную деятельность. С учетом дополнительных доходов консолидированный бюджет города Вологды составил более 7 млрд. Есть некоторая тенденция к снижению муниципального долга, это позволяет городу развиваться, идти вперед»,- пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

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