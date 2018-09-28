В Череповце фургон сбил на «зебре» 77-летнюю пенсионерку

В Череповце фургон сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло сегодня около полудня возле дома №1 на проспекте Строителей.

- 45-летний мужчина, управляя грузовым фургоном "Каблук" двигался в крайней левой полосе по проспекту Строителей и совершил наезд на 77- летнего пешехода - женщину, которая переходила дорогу с нечетной стороны на четную по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила ЗЧМТ, СГМ, открытый перелом левого бедра, и была госпитализирована в ВОБ-2,- сообщает отдел ГИБДД по городу Череповцу.

Накануне вечером в Череповце на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Юбилейная и проспект Победы произошло ДТП с ребенком.

Около половины седьмого вечера 31-летний мужчина, управляя автомобилем марки " Киа Рио" совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, ушиб мягких тканей правого бедра.