В Вологде годовалый мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа
В Вологде следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребенка. Сегодня днем мальчик (точный возраст - год и пять месяцев) выпал из окна комнаты на седьмом этаже дома №17 по улице Чехова. Там находится общежитие.
От полученных травм ребенок скончался до приезда "скорой". На месте происшествия работают следователи, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
27.09.2018 [БлогоVO]
В Администрации подтвердили, что разрешения на установку стелы не давали
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