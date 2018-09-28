В Вологде годовалый мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа

В Вологде следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребенка. Сегодня днем мальчик (точный возраст - год и пять месяцев) выпал из окна комнаты на седьмом этаже дома №17 по улице Чехова. Там находится общежитие.

От полученных травм ребенок скончался до приезда "скорой". На месте происшествия работают следователи, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.