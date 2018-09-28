В Вологде годовалый мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа

28.09.2018 [Происшествия]

В Вологде следователи проводят проверку по факту гибели годовалого ребенка. Сегодня днем мальчик (точный возраст - год и пять месяцев) выпал из окна комнаты на седьмом этаже дома №17 по улице Чехова. Там находится общежитие.

От полученных травм ребенок скончался до приезда "скорой".  На месте происшествия работают следователи, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: выпал из окна

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде попала в ДТП «скорая», ехавшая с пациенткой в роддом
Коллекторы угрожали расправой жителю Вологды из-за долга его знакомого
6-летний мальчик, избитый в семье опекуна в Вологде, до сих пор находится в коме
Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области
В Череповце в реке Ягорбе нашли тело пропавшей 21-летней Анастасии Серовой
В Вологодском педколледже объяснили назначение забора, перекрывшего путь пешеходам
В Вологде 40-летний мотоциклист врезался в забор ритуальной фирмы и погиб
Гендиректор фирмы "Бизнес-Софт" в Вологде о трудоустройстве подростков: "Все поставили себе галочки"
Договор с ООО «Паритет – Вятка» о хранении имущества птицефабрики «Шекснинская» расторгнут
Пьяный житель Вологодского района незаконно проник в квартиру, которую сдавал двум женщинам
28.09.2018 [Происшествия]

В Вологде годовалый мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа

1187
0
28.09.2018 [Происшествия]

«Я мент в законе»: в Грязовце пьяный водитель напал на остановивших его машину инспекторов ДПС

1914
1
27.09.2018 [БлогоVO]

В Администрации подтвердили, что разрешения на установку стелы не давали

2654
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница поселка Ботово не пускала домой сантехников, которые пришли заменить сломанный радиатор отопления
В Череповецком районе на реке Суда из-за проходившего мимо катера перевернулась надувная лодка с рыбаком
Три школы в Вологде получат 4,6 млн рублей на оснащение кабинетов химии и биологии
В Череповце фургон сбил на «зебре» 77-летнюю пенсионерку
В Вологде годовалый мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа
"Северсталь" проиграла "Автомобилисту" со счетом 4:0
В Камерном театре Вологды пройдет творческий вечер актера Александра Сергеенко
 
24.09.2018 [Экономика]

Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области

7779
0
28.09.2018 [БлогоVO]

Стыдно быть дешевым

244
0
28.09.2018 [Обзор Прессы]

Прочь отсюда

164
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика