"Северсталь" проиграла "Автомобилисту" со счетом 4:0

Череповецкая "Северсталь" уступила лидеру сводной таблицы КХЛ - екатеринбургскому "Автомобилисту". Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 4:0 в пользу команды с Урала.

Для "Северстали" это второе поражение в сезоне без забитых голов, а для "Автомобилиста" 11-я победа в 11 матчах.

«Хочу поздравить "Автомобилист" с победой. Мы не плохо играли, была живая лавочка, ребята были заряжены. Как ни прискорбно говорить, без заброшенных шайб матч не выиграть...» — сказал после матча главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев.

Выездную серию матчей череповчане завершат 29 сентября игрой против челябинского "Трактора".

