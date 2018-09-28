В Камерном театре Вологды пройдет творческий вечер актера Александра Сергеенко

28.09.2018 [Культура]

Творческий вечер "Игра наверняка" актера Александра Сергеенко пройдет в Камерном театре Вологды 29 сентября. Он приурочен к десятилетию  работы артиста в театре.

- Александр Сергеенко расскажет о самых ярких событиях творческого пути, ответит на вопросы зрителей и представит творческие отрывки "Актёр" Зощенко, "На даче" Чехова, "Домик в Коломне" Пушкина, монолог князя Мышкина о счастье,- рассказывают организаторы.

Также на вечере артист исполнит на гитаре свои любимые блюзовые композиции, песни The Beatles, Кино и Аквариума.

За десять лет работы в театре актер сыграл более 20 ролей в  спектаклях: "Хлопок одной ладони", "Любка", "Душечка", "Любовные письма", "Пиковая дама", "Шекспир-Russkiy", "Эрос против Бизнеса", "Школа для дураков", "Классика.RU", "Дуз резни", "Аmore.Love.Любовь" и других.

Билеты на творческий вечер Александра Сергеенко можно купить на сайте театра или забронировать по тел.: 50-22-34, 72-00-97

Тэги: камерный театр

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