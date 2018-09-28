В Череповце вынесли приговор 21-летнему молодому человеку, который отобрал телефон у подростка на улице

28.09.2018 [Происшествия]

21-летнего череповчанина приговорили к трем годам колонии за ограбление подростка. В марте этого года молодой человек на улице отобрал у знакомого смартфон.

Инцидент произошел на улице Сталеваров: посудимый случайно встретил там 17-летнего подростка, с которым раньше учился в одной школе. Они друг друга узнали, разговорились. Подсудимый попросил у школьника телефон, чтобы позвонить.

- Позвонив другу, подсудимый вернул телефон обратно, но обратил внимание, что это хороший сенсорный телефон. Молодые люди пошли по улице, подросток шел впереди. Он обернулся, тогда подсудимый ударил его в грудь кулаком, повалив на землю, достал у потерпевшего из кармана телефон и убежал. Подросток пытался догнать его, но не смог, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда за грабеж молодому человеку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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