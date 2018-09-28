Выставка фотографий XX века из областных архивов откроется в Юго-Западной башне Вологодского кремля

Выставки архивных фотодокументов «Мгновения ХХ века», посвященная столетию архивной службы Вологодской области, откроется 3 октября в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Это совместная экспозиция Государственного архива Вологодской области и Вологодского областного архива новейшей политической истории. Она познакомит земляков с редкими фотодокументами, датируемыми ХХ веком. Большинство из них стали впервые доступны для широкой публики.

«Основная идея выставки - показать не историческое событие, а человеческий образ, человека в истории. Посетители Вологодского музея-заповедника смогут познакомиться с фотографиями и документами жителей и гостей Вологодской губернии начала ХХ века; работниками губернских и областных советских учреждений 1930-х годов; красноармейцами и партийными начальниками 1950-х, комсомольцами и колхозниками 1960-х. Мещане, дворяне, крестьяне, сов. служащие, священники, ссыльные, дети и взрослые, старики и молодые, иногда, неизвестные люди – все это свидетели своего времени, эпохи, которая наложила отпечаток на их судьбы и характер», - рассказал заместитель директора Вологодского Государственного архива Вологодской области Илья Кузнецов.

Выставка «Мгновения ХХ века» будет работать в Вологодском кремле до 12 октября, сообщает сайт областного правительства.