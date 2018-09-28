Десять коз пропали у жительницы Череповецкого района

В Череповецком районе у женщины пропали десять коз. Инцидент произошел около деревни Ирдоматка.

Четверо козлят, четыре молодых козочки, в том числе три породистых, и два взрослых козла не вернулись вечером с выпаса.

- Козы были на свободном выгуле, за ними присматривал работник. Вечером половина стада вернулась домой, а половина — нет. Вчера искали, нашли следы коз и лося, который там бродит, но самих животных не нашли. Пробовали искать в Хемалде, однако там следов уже не видно. У меня есть подозрение, что их могли увезти, потому что 10 животных исчезнуть бесследно не могут. Шесть лет они гуляли в районе Ирдоматки, каждый день возвращались, а потом пропали в один день. Козы — умные животные, они спокойно могут вернуться из леса, они знают, где их дом, где их кормят и любят. Собаки тоже не смогли бы загрызть сразу 10 животных, тем более, что там были и взрослые козлы, - рассказала официальному сайту Череповца владелица животных Юлия Воробьёва.