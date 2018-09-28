Житель Череповца до смерти избил незнакомого мужчину, который отказал ему в выпивке

33-летний череповчанин избил до смерти незнакомого ему мужчину, после того, как тот отказал ему в спиртном, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствием и судом установлено, что 7 декабря 2017 года в квартиру потерпевшего на улице Вторая линия пришли подруга потерпевшего и ее приятель. С порога женщина потребовала у хозяина жилья спиртного, но получила отказ. После чего она пожаловалась приятелю, с которым пришла. Мужчины поссорились. Приятель женщины жестоко избил хозяина жилья руками и ногами, причинив ему открытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. 16 декабря от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.