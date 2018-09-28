Отдел природы Вологодского музея-заповедника объявляет свободный вход для посетителей в костюмах животных

28.09.2018 [Культура]

Вологодский музей-заповедник в честь международного дня день защиты животных объявляет бесплатный вход для  посетителей в костюмах зверей. Акция пройдет 6 октября в отделе природы музея.

С 11 до 14 дня в его залах будут работать познавательные и развлекательные площадки, знакомящие с многообразием фауны нашего региона.

- Дети ближе познакомятся с жителями вологодских лесов через загадки, игры и пазлы. Об обитателях подводного мира участникам расскажут сотрудники Вологодского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Научные сотрудники музея поделятся занимательными фактами о животных. Посетители музея узнают, сколько весят некоторые птицы и животные Вологодского края, сравнивая их по тяжести с различными грузами, - сообщает пресс-служба музея музея-заповедника.

Учащиеся Губернаторского колледжа народных промыслов проведут тематические мастер-классы.

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