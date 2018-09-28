Деньги на лечение трех редких заболеваний будут выделять из федерального бюджета вместо областного

В августе этого года список болезней, деньги на лечение которых выделяются из федерального бюджета, был расширен и дополнен гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов. Это означает, что если раньше средства на лечение пациентам с такими диагнозами выделялись из бюджета Вологодской области, то теперь это будут федеральные деньги.

«Напомним, многие регионы, в том числе и Вологодская область, в течение нескольких лет добивались того, чтобы деньги на лечение редких заболеваний выделялись из федерации, поскольку стоимость некоторых препаратов достигает десятков миллионов рублей, - рассказала председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению ЗСО Людмила Ячеистова.

Департаменту здравоохранения Вологодской области теперь необходимо вести учет таких больных и вносить их данные в федеральный регистр.

Добавим, что на лечение редких заболеваний только в этом году из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей. На эти средства обеспечивается лечение около 70 вологжан. Теперь часть нагрузки возьмет на себя федерация.