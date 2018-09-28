Череповчанин украл с дачи соседки железную кровать, ванну, лебедку и профнастил

28.09.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе раскрыли дачную кражу. В совершении преступления подозревается сосед пострадавшей.

В полицию с заявлением о краже имущества с дачного дома обратилась 20-летняя девушка. Она рассказала, что у нее есть дача в деревне Гришино. Оттуда пропали железная кровать, металлическая ванна, лебедка и профнастил.

Полицейские выехали на место происшествия и обнаружили, что дверь была не взломана, а открыта ключом. Под подозрение в краже попал 36-летний череповчанин, сосед потерпевшей по даче.

Полицейским мужчина рассказал, что несколько раз был в гостях на данной даче и обратил внимание на большое количество металлических предметов. Он знал, где находится ключ от замка, а поэтому открыл дверь им, а потом на своей машине марки "Рено" вывез металлическое имущество, которое сдал на металлолом.

Как сообщается на сайте УМВД по Вологодской области, следственным отделом ОМВД России по Череповецкому району по данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Тэги: дачные воры

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