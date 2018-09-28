Сокол может получить статус ТОСЭР до конца 2018 года

28.09.2018 [Экономика]

Сокол может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) до конца года. Об этом во время пресс-завтрака с журналистами рассказал заместитель губернатора Вологодской области  Виталий Тушинов. Сейчас чиновники ведут работу по формированию соответствующей заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации.

«Что касается города Сокол, мы находимся в завершающей стадии переговоров. Идет процесс отшлифовки документального сопровождения заявки на уровне Министерства экономического развития с определенным сопровождением со стороны Министерства промышленности. Я уверен, что в ближайшее время мы вопрос этот закроем, и такой статус у моногорода Сокол появится, - рассказал Виталий Тушинов. - Я думаю, что это произойдет до конца года».

Возможность стать резидентами ТОСЭР в настоящее время рассматривают пять предприятий. Предварительно Правительство области готово подписать соглашения с предприятием «Агропромторг», предложившим инвестпроект по созданию технологической линии по переработке полимерных отходов. Второе соглашение с компанией «Кузькин дом» предусматривает создание мастерской по производству игрушек и сувенирной продукции. Еще с тремя потенциальными резидентами ведутся переговоры. По инициативе Губернатора в Соколе планируется создание кластера деревообработки. В городе создан индустриальный парк «Сокол» с полноценной инфраструктурой, в котором работают два резидента.

Напомним, в феврале 2017 года федеральная комиссия под руководством министра экономического развития Александра Цыбульского одобрила заявку Вологодской области на присвоение Череповцу статуса «территории опережающего социально-экономического развития».

Всего в рамках ТОСЭР в Череповце планируется реализация 13 проектов на общую сумму более 4,5 млрд рублей.

Тэги: ТОСЭР

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