«Я мент в законе»: в Грязовце пьяный водитель напал на остановивших его машину инспекторов ДПС

28.09.2018 [Происшествия]

В Грязовце пьяный 54-летний водитель вместе с сыном напал на инспекторов ДПС, которые остановили их машину. Полицейские потребовали предъявить документы, мужчины вместо этого устроили скандал и драку.

Инцидент произошел 27 августа: полицейским поступила информация, что водитель «Шкоды», двигающейся по улице города,  за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения.

- Водитель на требование полицейских остановиться не отреагировал, доехал до своего дома, где был остановлен патрулем. На требование стражей правопорядка предъявить документы и проследовать для составления протокола об административном происшествии нетрезвый мужчина заявил, что документов с собой не имеет и учинил скандал, выражаясь грубой нецензурной бранью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На требования полицейских назвать свои фамилию, имя и отчество, водитель заявил, что он «мент в законе», вел себя грубо, угрожал инспекторам увольнением.

 

В итоге мужчина толкнул инспектора дорожно-патрульной службы, схватил рукой за шею и повалил на землю, ударил кулаком, пока на земле полицейского удерживал 29-летний сын подозреваемого.

Прибывший на помощь потерпевшему коллега оттащил младшего из нападавших, но тот оказал активное сопротивление, также повалил инспектора на землю и схватил за шею. В итоге обоих нарушителей полицейские задержали и доставили в отдел полиции, передав все материалы следователям СКР.

Позже выяснилось, что 54-летний мужчина ранее действительно работал в правоохранительных органах, сейчас вышел на пенсию.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении двух сотрудников полиции (ч.1 ст.318 УК РФ).

Тэги: нападение, напал на полицейского

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