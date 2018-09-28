В Верховажском районе водитель "Вольво" отвлекся на телефон, врезался в фуру и погиб
28.09.2018 [Происшествия]
В Верховажском районе водитель "Вольво" погиб после столкновения с фурой. ДТП произошло накануне около 18 часов на 654 километре автодороги М8 Москва-Архангельск.
Как рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД, 40-летний мужчина, управляя легковым автомобилем, отвлекся на телефон и допустил столкновение с тягачом "Мерседес". В результате ДТП водитель "Вольво" погиб. Его 32-летний пассажир получил травмы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото пресс-службы областного УМВД
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