В Верховажском районе водитель "Вольво" отвлекся на телефон, врезался в фуру и погиб

В Верховажском районе водитель "Вольво" погиб после столкновения с фурой. ДТП произошло накануне около 18 часов на 654 километре автодороги М8 Москва-Архангельск.

Как рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД, 40-летний мужчина, управляя легковым автомобилем, отвлекся на телефон и допустил столкновение с тягачом "Мерседес". В результате ДТП водитель "Вольво" погиб. Его 32-летний пассажир получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.