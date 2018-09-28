Два человека погибли в столкновении иномарки и фуры в Устюженском районе

В Устюженском районе "Датсун" выехал на встречку и врезался в большегруз "Мерседес": два человека погибли. Трагедия произошла сегодня около полуночи на 231 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

По предварительным данным областного УМВД, 48-летний мужчина за рулем "Датсуна" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тягачом "Мерседес". В результате ДТП водитель легкового авто и его 33-летний пассажир погибли. Оба мужчины - жители в Ленинградской области.

Обстоятельства проишествия устанавливаются.