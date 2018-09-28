Жирафа-робота соберут участники благотворительного мастер-класса в Вологде

28.09.2018 [Общество]

Благотворительный мастер-класс по робототехнике пройдет сегодня, 28 сентября, в центре творческих достижений «А-Элита» на Мальцева, 52 в Вологде. На занятие приглашаются дети от 5 до 8 лет. Участники мастер-класса сконструируют жирафа из Lego и запрограммируют его.

Продолжительность занятия – один час, стоимость – 350 рублей, но можно оставить и больше - все вырученные средства будут переданы в фонд «Хорошие люди» на лечение тяжелобольных вологжан. Начало в 18 часов. Запись по телефону в Вологде 56-09-09.

Отметим, что благотворительный мастер-класс также прошел в центре 26 сентября. Удалось собрать 4500 рублей для маленькой Яны. У Яны редкое генетическое заболевание, подробнее о девочке можно прочитать на сайте фонда "Хорошие люди". Ей необходимо приобрести препарат Рапамун стоимостью 103 200 рублей.

Если посетить благотворительный мастер-класс не получается, а помочь маленькой Яне есть возможность, то это легко можно сделать отправив СМС на номер 7522 с текстом «вологда яна 200», где 200 - сумма, которая спишется с вашего телефона.

Тэги: благотворительность

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