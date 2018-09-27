В Череповце водитель "Лады Гранта" сбил на "зебре" семилетнего мальчика

В Череповце на нерегулируемом пешеходном переходе "Лада Гранта" сбила 7-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня около трех часов дня около дома №4 на улице Чкалова.

-Первоклассник возвращался из школы, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 49-летний мужчина, управляя "Ладой Грантой", совершил на него наезд. У ребенка диагностирована ссадина губы. Рекомендовано амбулаторное лечение. Водитель отправлен на медосвидетельствование в наркологию,- рассказали в отделе ГИБДД Череповца.

В ГИБДД отмечают, что пешеходный переход расположен на открытом пространстве, пешехода не заметить сложно.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Череповце вчера на улице Сталеваров: девушка за рулем "Шкоды" спровоцировала аварию с автобусом.