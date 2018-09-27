В Череповце водитель "Лады Гранта" сбил на "зебре" семилетнего мальчика
В Череповце на нерегулируемом пешеходном переходе "Лада Гранта" сбила 7-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня около трех часов дня около дома №4 на улице Чкалова.
-Первоклассник возвращался из школы, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 49-летний мужчина, управляя "Ладой Грантой", совершил на него наезд. У ребенка диагностирована ссадина губы. Рекомендовано амбулаторное лечение. Водитель отправлен на медосвидетельствование в наркологию,- рассказали в отделе ГИБДД Череповца.
В ГИБДД отмечают, что пешеходный переход расположен на открытом пространстве, пешехода не заметить сложно.
Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Череповце вчера на улице Сталеваров: девушка за рулем "Шкоды" спровоцировала аварию с автобусом.
- Автобус маршрута №39 двигался со 104-го микрорайона по улице Сталеваров. В районе дома №28 22-летняя девушка, управляя автомобилем марки «Шкода» пересекала улицу Сталеваров, все полосы, в крайней правой полосе и не убедилась в безопасности: не пропустила автобус, который двигался прямо. Произошло столкновение, в котором два пассажира автобуса пострадали. 17-летний молодой человек получил ушиб мягких тканей правого бедра, закрытый перелом бедра , 36-летняя кондуктор женщина получила ушибы правого локтевого сустава и правого локтевого сустава,- рассказали в городском отделе ГИБДД .