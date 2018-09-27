В Череповце водитель "Лады Гранта" сбил на "зебре" семилетнего мальчика

27.09.2018 [Происшествия]

В Череповце на нерегулируемом пешеходном переходе "Лада Гранта" сбила 7-летнего мальчика. ДТП произошло сегодня около трех часов дня около дома №4 на улице Чкалова.

-Первоклассник возвращался из школы, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 49-летний мужчина, управляя "Ладой Грантой", совершил на него наезд. У ребенка диагностирована ссадина губы. Рекомендовано амбулаторное лечение. Водитель отправлен на медосвидетельствование в наркологию,- рассказали в отделе ГИБДД Череповца.

В ГИБДД отмечают, что пешеходный переход расположен на открытом пространстве, пешехода не заметить сложно.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Череповце вчера на улице Сталеваров: девушка за рулем "Шкоды" спровоцировала аварию с автобусом.

- Автобус маршрута №39 двигался со 104-го микрорайона по улице Сталеваров. В районе дома №28 22-летняя девушка, управляя автомобилем марки «Шкода» пересекала улицу Сталеваров, все полосы, в крайней правой полосе и не убедилась в безопасности: не пропустила автобус, который двигался прямо. Произошло столкновение, в котором два пассажира автобуса пострадали. 17-летний молодой человек получил ушиб мягких тканей правого бедра, закрытый перелом бедра , 36-летняя кондуктор женщина получила ушибы правого локтевого сустава и правого локтевого сустава,- рассказали в городском отделе ГИБДД .

Тэги: сбили на зебре

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде попала в ДТП «скорая», ехавшая с пациенткой в роддом
Коллекторы угрожали расправой жителю Вологды из-за долга его знакомого
6-летний мальчик, избитый в семье опекуна в Вологде, до сих пор находится в коме
Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области
Пьяный житель Шекснинского района убил рабочего, расчищавшего полосу ЛЭП от леса
В Вологде мать студента колледжа оштрафовали за наблюдения сына за звездами
В Вологде 40-летний мотоциклист врезался в забор ритуальной фирмы и погиб
В Вологодском педколледже объяснили назначение забора, перекрывшего путь пешеходам
Власти Великого Устюга хотят наказать организаторов митинга против пенсионной реформы
Гендиректор фирмы "Бизнес-Софт" в Вологде о трудоустройстве подростков: "Все поставили себе галочки"
27.09.2018 [БлогоVO]

В Администрации подтвердили, что разрешения на установку стелы не давали

1609
0
26.09.2018 [Экономика]

Гендиректор фирмы "Бизнес-Софт" в Вологде о трудоустройстве подростков: "Все поставили себе галочки"

2766
4
27.09.2018 [Экономика]

По факту невыплаты зарплаты на птицефабрике «Шекснинская» возбуждено уголовное дело

478
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце водитель "Лады Гранта" сбил на "зебре" семилетнего мальчика
В Вологде пройдет онлайн-встреча с Татьяной Устиновой
В Вологде запретили продажу и аренду муниципальных участков, на которых сожжены расселенные дома
Череповецкий убийца потребовал от местных журналистов 3 миллиона рублей
В Великом Устюге отремонтировали железнодорожный вокзал
Пенсионерка нашла в квартире отца в Череповце три ружья, привезла в Вологду и сдала Росгвардии
В Череповце в реке Ягорбе нашли тело пропавшей 21-летней Анастасии Серовой
 
24.09.2018 [Экономика]

Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области

7197
0
27.09.2018 [БлогоVO]

Ни щита, ни мойки

504
0
27.09.2018 [Обзор Прессы]

В Вологде бывший полицейский живет под кузовом ржавой «Газели»

657
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика