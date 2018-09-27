В Вологде пройдет онлайн-встреча с Татьяной Устиновой

Вологжан приглашают на литературный телемост с Татьяной Устиновой, который начнется 3 октября в 14.00 в Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина. Пообщаться с писателем и задать ей вопросы могут все желающие.

В сентябре у Татьяны Устиновой вышла новая книга «Звезды и Лисы», которую автор представит на встрече. Несколько книг подарят авторам лучших вопросов во время прямой трансляции.

- Новый роман Татьяны Устиновой придется по душе всем, кто ценит нестандартные детективные головоломки, обилие неожиданных сюжетных поворотов и отличный литературный слог, - сообщает областная библиотека.

Онлайн-встреча с Татьяной Устиновой состоится в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост». Она пройдет по адресу ул. Марии Ульяновой, 1, 3 этаж, зал 12. Вход свободный.

Прямая трансляция встречи будет идти в Youtube, ВКонтакте, Facebook. Там же будет чат для желающих задать автору свой вопрос.