В Вологде запретили продажу и аренду муниципальных участков, на которых сожжены расселенные дома

В Вологде ввели мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых сожжены расселенные дома. Закон, принятый сегодня депутатами Гордумы, касается участков, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары.

«Мы поддержали инициативу мэра города на отчуждение земельных участков, где постройки в указанный срок уничтожены огнем. Данное решение не ущемляет права третьих лиц, так как распространяется только на объекты, где имеется муниципальная собственность. То есть теперь недобросовестные граждане, которые готовили себе заявку на участие в конкурсе на приватизацию того или иного объекта и подожгли дом накануне, не смогут воспользоваться плодами своих трудов. У администрации не будет возможности совершать с этой землей действия - ни сдать в аренду, ни продать», - пояснил глава города Вологды Юрий Сапожников.

Сколько будет действовать мораторий, пока неизвестно. Запрет был введен в связи с участившимися поджогами нежилых расселенных домов в разных районах города. Как сообщают в пресс-службе администрации города Вологды, есть предположение, что таким образом недобросовестные представители бизнеса расчищают приглянувшийся им земельный участок, чтобы избежать трат по сносу здания.