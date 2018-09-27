Череповецкий убийца потребовал от местных журналистов 3 миллиона рублей

27.09.2018 [Происшествия]

Череповчанин Сергей Жарков, осужденный за жестокое убийство, совершенное два года назад на улице Монт-Клер, потребовал от редакции газеты «Голос Череповца»  выплатить ему три миллиона рублей.

Как пишет cher-poisk.ru, преступник считает, что газета своими публикациями о расследовании его уголовного дела и суде "нанесла ему моральный вред, уничтожила права и свободы, честь и достоинство".  Сергей Жарков потребовал от издания добровольно компенсировать ущерб тремя миллионами рублей, так как убийства он не совершал и добровольно оклеветал себя в суде, чтобы не получить пожизненный срок (его он, кстати, и получил).

Напомним, жестокое убийство произошло в Череповце 14 сентября - придя домой, глава семьи обнаружил свою жену и ребенка убитыми. Жарков жестоко убил множественными ударами ножа  51-летнию женщину и ее 12-летнего сына, взяв из квартиры 10 тысяч рублей и мобильный телефон. Утром того же дня изнасиловал свою знакомую, ворвашись к ней в квартиру. Мужчина требовал у знакомой денег, девушке удалось сбежать от преступника.

Также Жарков украл у другой своей знакомой ювелирные украшения, фотоаппарат и другое имущество на общую сумму 17 тысяч рублей.

Еще одно письмо от мужчины, по данным издания, пришло в редакцию телеканала «Русский Север». С телевизионщиков осужденный требует миллион.  

Тэги: Жарков, убиство

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