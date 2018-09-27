В Великом Устюге отремонтировали железнодорожный вокзал
В Великом Устюге готовят к новому туристическому сезону железнодорожный вокзал: здесь заканчивается косметический ремонт, уже приведена в порядок кровля, размещены праздничные баннеры на фасаде здания.
Начальник Северной железной дороги Валерий Танаев и глава Великоустюгского района Александр Кузьмин провели рабочую встречу, на которой обсудили возможности использования площадей здания местными предпринимателями, а также торговлю в здании вокзала и на вокзальной площади.
- Принято решение привлекать к этому вопросу местных производителей. По всем интересующим вопросам можно обращаться в Отдел туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского муниципального района по телефону 2-11-84, - написал на своей странице в соцести Александр Кузьмин.