В Великом Устюге отремонтировали железнодорожный вокзал

27.09.2018 [Общество]
В Великом Устюге отремонтировали железнодорожный вокзал

В Великом Устюге готовят к новому туристическому сезону железнодорожный вокзал:  здесь заканчивается косметический ремонт, уже приведена в порядок кровля, размещены праздничные баннеры на фасаде здания. 

Начальник Северной железной дороги Валерий Танаев и глава Великоустюгского района Александр Кузьмин провели рабочую встречу, на которой обсудили возможности использования площадей здания местными предпринимателями, а также торговлю в здании вокзала и на вокзальной площади.

- Принято решение привлекать к этому вопросу местных производителей. По всем интересующим вопросам можно обращаться в Отдел туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского муниципального района по телефону 2-11-84, - написал на своей странице в соцести Александр Кузьмин.

 

Фото со страницы главы Великоустюгского района Александра Кузьмина

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