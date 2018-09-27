Пенсионерка нашла в квартире отца в Череповце три ружья, привезла в Вологду и сдала Росгвардии

Вологодская пенсионерка нашла в череповецкой квартире, унаследованной от родственников, три ружья, привезла их в Вологду и сдала Росгвардии.

В подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обратилась 56-летняя вологжанка. Женщина рассказала, что в квартире своих недавно погибших родственников в Череповце, унаследованной ей, в платяном шкафу нашла три ружья и хочет их сдать. Как пояснила обратившаяся, оружие могло принадлежать ее отцу, который был охотником и умер еще в 90-х годах. После смерти отца в квартире жили родственники. До настоящего времени о ружьях она ничего не знала: родственники не говорили.

Инспекторы установили, что находкой вологжанки оказались три охотничьих гладкоствольных ружья и патрон к ним.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, в настоящее время сданное оружие направлено на дальнейшую экспертизу. По выявленному факту проводится проверка. Заявительница получит денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия.