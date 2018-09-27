В Череповце в реке Ягорбе нашли тело пропавшей 21-летней Анастасии Серовой

В Череповце сегодня около полудня в реке Ягорба нашли тело 21-летней Ананстасии Серовой. Девушка разыскивалась как пропавшая: 18 сентября она вышла из дома родственников, к которым приехала погостить, и с тех пор ее никто не видел. Анастасию объявили в розыск.

- Осмотром тела погибшей череповчанки телесных повреждений следователями СКР не обнаружено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин ее смерти, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти девушки, а также предшествующие этому события ее жизни. Проверка продолжается.