В Череповце издали книгу о грибах Вологодской области с QR-кодами

Презентация книги «Грибы в Вологодской области» Елены Мекк и Николая Будник прошла накануне в Музее природы Череповца.

В книгу вошли описания 146 грибов, растущих в Вологодской области. Описание каждого гриба подкреплено несколькими фотографиями и QR-кодом, наведя на который смартфон, можно выйти на страничку в интернете, где дается более подробное описание гриба, от 40 до 60 его фотографий. Кроме того, в описании некоторых экземпляров есть ссылки на видео, в котором подробно рассказывается о грибе. Также на каждой странице опубликован рецепт: то, что можно приготовить из выбранного читателем гриба.

- Елена Мекк и Николай Будник сами собирают грибы, сами их фотографируют, сами экспериментируют с разными блюдами, разными способами приготовления. Можно сказать, что книга - это подытоженный ими многолетний опыт, труд всей их жизни,- рассказала сотрудник Музея природы Мария Баринова.

На презентации книги авторы рассказали о процессе ее создания и ответили на многочисленные вопросы корреспондентов разных изданий о самих грибах.

- Так, одними из самых необычных грибов, авторы назвали горькушки. Не буду раскрывать точное название гриба, его можно узнать в книге. При сборе эти грибы очень горькие, но если их высушить, то получается очень вкусный суп, как из белых грибов,- добавила Мария Баринова.

Один экземпляр книги «Грибы в Вологодской области» Елена Леонардовна и Николай Роальдович подарили Музею природы.

Как рассказала сотрудница музея, книга «Грибы в Вологодской области» Елены Мекк и Николая Будник скоро поступит в розничную продажу.