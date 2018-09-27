Власти Вологодской области недовольны работой «Корпорации развития» и РЦПП

В правительстве Вологодской области недовольны работой ведомственных органов поддержки предпринимательства – «Корпорации развития» и «Регионального центра поддержки предпринимательства».

Об этом сегодня во время пресс-завтрака заявил замгубернатора Вологодской области Виталий Тушинов, отвечая на вопросы журналистов.

- Насколько эффективно сейчас работают наши институты развития, я имею ввиду РЦПП, «Корпорацию развития», по вашей оценке, как замгубернатора? – задал вопрос главный редактор журнала «Бизнес и власть» Александр Мальцев.

- Совершенно точно мы работой наших органов поддержки бизнеса недовольны. Это совершенно точно. Это нашло свое отражение во многих заявлениях губернатора, это оценка деятельности органов исполнительной власти, это то, как мы серьезно провалились в 2017 году по оценке Агентства стратегических инициатив – с 36 на 66 место. Но для того, чтобы эту систему изменить, нужно подходить комплексно к изменению вообще всей системы поддержки. Не только к функционированию наших подведомственных организаций: бизнес-инкубатора, регионального центра поддержки экспорта, регионального центра поддержки предпринимательства, всех этих структур. Абсолютно точно они должны быть объединены общей целью. Сейчас такого нет, к сожалению, - ответил Виталий Тушинов.

Он также подчеркнул, что во многих других регионах такого рода организации делятся на два вида: те, что занимаются финансовой поддержкой предпринимателей и те, кто занимается имущественной поддержкой.

- Эту систему точно нужно, и мы будем менять. Обсуждали уже с губернатором вопросы, какая основная должна быть техника изменений. Основная техника - это создание «единого окна» для всех без исключения инвесторов. Неважно, куда идет инвестор: сельское хозяйство, промышленность, малый и средний бизнес – неважно. Это должна быть единая точка входа. И в дальнейшем инвестор должен уже сопровождаться в дальнейшем службами, в зависимости от того, кто кем занимается: крупная промышленность, малое и среднее предпринимательство… Можно разделить, как угодно.

По мнению Виталия Тушинова, финансовая и имущественная типы поддержки должны оказываться параллельно, но в связке. Кроме того, должно уделяться внимание развитию экспортного потенциала региона.

- Вопросы дополнительной поддержки и изменения схемы поддержки наших предпринимателей будут обсуждаться на международном кооперационом форуме, который состоится в Вологде в ноябре, - заключил Виталий Тушинов.

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