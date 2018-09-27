Среди детей, над которыми издевались в казанском центре «Символ жизни», оказалась 15-летняя вологжанка

27.09.2018 [Происшествия]

Жительница Вологды Ольга Титова, чья 15-летняя дочь провела в казанском центре «Символ жизни» четыре месяца - с февраля по июнь 2018 года, написала заявление в прокуратуру. Вологжанка хочет, чтобы виновные в издевательствах над ее дочерью, ответили за это по закону. Об этом пишет портал "Вечерняя Казань".

Скандально известный частный реабилитационный центр для трудных подростков «Символ жизни» в Казани на днях был официально закрыт по решению Кировского районного суда. Правда, поводом для закрытия стали не издевательства над детьми, а антисанитария, которую выявила прокуратура. Корреспондент «Вечерней Казани» побывалана улице Адмиралтейской и выяснила, что «Символ жизни» после скандала съехал из арендуемого здания. 

Скандал вокруг центра «Символ жизни», где за 50 тысяч рублей в месяц "перевоспитывали" трудных подростков, разгорелся  в июле после интервью москвички Натальи Фадеевой одному из интернет-изданий, опубликованного под названием «В Татарстане нашли концлагерь для детей». Наталья рассказала, что отправила 14-летнего сына в казанский центр, чтобы он «окончил 9-й класс». При этом ее, как и остальных родителей, не смутило, что на сайте центра не указаны ни фамилии его руководителей, ни учредители.


По словам Натальи, ее сын находился в центре с августа 2017 по июнь 2018 года. Из-за постоянных издевательств и унижений со стороны сотрудников центра — подростка заставляли ходить на деревянных «лабутенах», поливали ледяной водой из шланга, а также в качестве наказания отправляли на «мотивацию» в другой реабилитационный центр для взрослых наркоманов и алкоголиков — мальчик якобы хотел покончить с собой. Узнав об этом после возвращения ребенка домой, женщина сразу обратилась в полицию. Ее сын в своих показаниях также написал, как одну из воспитанниц центра, направленную на «мотивацию», в качестве наказания заставили голой приседать перед мужчинами, а другой воспитанник пытался поранить себя (осколком зеркала ударил себя в живот), лишь бы его в очередной раз не отправили на «мотивацию» за то, что он написал письмо родителям.

Подробно о происходящем в центре "Символ жизни" писала в июле "Медуза". 19 июля было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Заявление в правоохранительные органы написала и жительница Вологды Ольга Титова, чья 15-летняя дочь провела в казанском центре «Символ жизни» четыре месяца - с февраля по июнь 2018 года.

- Боюсь, что организаторы этого центра могут скрыться в неизвестном направлении, - поделилась опасениями с «Вечерней Казанью» Ольга Титова. - Заявление я написала в июне, а в июле меня вызывали в вологодское управление следкома, и с тех пор — тишина. Поэтому недавно я обратилась в прокуратуру, чтобы мое заявление не оставили без внимания.

По словам Ольги, ее дочь в центре заставляли надевать на руки мусорные пакеты или боксерские перчатки, потому что она на нервной почве грызла ногти, а за любую провинность - приседать по тысяче раз.

"Вечерняя Казань" пишет, что в СУ СКР по Республике Татарстан продолжают хранить молчание по поводу хода расследования возбужденного в июле дела, ссылаясь на тайну следствия. В свою очередь координатор правозащитной организации «Зона права» (представляющей интересы москвички Натальи Фадеевой) Булат Мухамеджанов сообщил «Вечерней Казани», что было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» (предположительно, речь идет о 16-летней девушке, которую заставили приседать голой).

Тэги: подростки, насилие

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