В Великоустюгском районе неизвестные подожгли магазин в деревне Пеганово

В Великоустюгском районе ночью подожгли магазин в деревне Пеганово, сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМЧС. Здание принадлежит ООО "Наш магазин".

- В 00:16 поступило сообщение о возгорании одноэтажного каркасного здания магазина обшитого сайдингом 5Х7 кв. метров, расположенного по адресу улица Центральная дом №41. Прибыли в 00:36. В 0:54 ликвидировали пожар. В результате пожара на площади 35 кв. метров повреждена крыша, потолочное перекрытие, 1/3 стены, частично имущество: продукты, стеллажи,- рассказали в пресс-службе.

Предварительная причина пожара - поджог. Ущерб и причины пожара устанавливаются.