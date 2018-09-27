38-летний житель Вологды задушил соседа по коммунальной квартире во время застолья

27.09.2018 [Происшествия]

В Вологде 38-летний мужчина обвиняется в убийстве соседа по коммунальной квартире. Трагедия произошла вечером 26 мая этого года в квартире на улице Гагарина. Обвиняемый и его 33-летний сосед выпивали. Во время застолья мужчины поссорились, конфликт перешел в драку.

Как сообщается на сайте регионального СК, обвиняемый ударом повалил потерпевшего на пол и, схватив руками за шею, душил, пока молодой мужчина не перестал подавать признаков жизни. В таком положении их застал отец погибшего, который попытался оттащить нападавшего от сына, но тот был уже мертв. Что стало причиной конфликта между мужчинами, обвиняемый пояснить не смог, ссылаясь на то, что был пьян.

По версии следствия, за несколько дней до этого пьяный обвиняемый, также находясь в квартире на улице Гагарина, поссорился с 66-летним соседом, отцом позже убитого им мужчины, и стал угрожать убийством, схватив его обеими руками за шею и сдавливая горло. Когда пенсионер стал задыхаться, он его отпустил.

Мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".  Сейчас их расследование завершено и материалы переданы в суд. 

Тэги: убийство, пьянка

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