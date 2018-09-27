В Великом Устюге во время пожара в деревянном доме погиб мужчина

В Великом Устюге во время пожара погиб мужчина. Трагедия произошла накануне утром.

- В 10:20 поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном двухквартирном жилом доме №28 на улице Сухонская. Через пять минут пожарные были на месте. В 11:24 пожар ликвидировали полностью. Во время проливки в 11:02 обнаружили тело мужчины,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Погибшим оказался 86-летний хозяин квартиры, в которой произошло возгорание. Причины возгорания и сумма причиненного им ущерба устанавливаются.