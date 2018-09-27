В Вологде потратят 7,6 млн рублей на ямочный ремонт

С приходом дождей в Вологде собрались делать ямочный ремонт ремонт. Департамент городского хозяйства объявил аукцион на «Выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий в г. Вологде». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 25 сентября.

Под восстановлением верхних слоев асфальтобетонных покрытий имеется в виду ямочный ремонт. В документах закупки говорится, что «Отремонтированный участок дорожного покрытия должен иметь геометрическую форму: контуры вырубки должны быть параллельны и перпендикулярны оси дороги, стенки вырубки вертикальные».

Гарантия на ремонт ям в Вологде будет составлять всего 12 месяцев. Всего планируется отремонтировать 8 425 квадратных метров дорожного полотна на сумму 7 654 955 рублей.

Все работы должны быть выполнены до 30 ноября 2018 года. Какие участки нужно отремонтировать, определит департамент городского хозяйства с учетом предписаний ГИБДД.