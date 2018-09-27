Подрядчика на строительство моста через Шексну в Череповце выберут до конца марта 2019 года

Подрядчика на строительство нового моста через Шексну и подходов к нему в Череповце выберут в феврале – марте 2019 года. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Конкурсная документация должна быть разработана до конца декабря 2018 года.

Как ранее сообщал Newsvo, длина мостового перехода составит 1,9 км, вместе с прилегающими участками дорог – почти 10 км. Сейчас идет строительство первого из четырех пусковых комплексов – подходов к мосту со стороны ул. Архангельской (участок длиной 740 метров).

- Практически все земляные работы и вынос сетей будут завершены к середине ноября. В мае мы приступаем к асфальтированию шести полос подходов к новому мостовому сооружению. Мое поручение выполняется точно в установленные сроки, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. – До сентября 2019 года должны быть выкуплены все 36 земельных участков у собственников по обеим сторонам реки. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 120 миллионов рублей. Таким образом, через год мы должны полностью освободить подходы к новому мосту с двух сторон.

Олег Кувшинников распорядился при формировании бюджета на 2019-2021 годы предусмотреть выделение 2 млрд рублей на начало строительства моста. Работы со стороны Зашекснинского района должны стартовать летом следующего года.

Общая стоимость реализации проекта – 17 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

По оценкам экспертов, ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить автомобильные потоки и вывести значительную часть транзитного транспорта из центральной части города. Кроме того, реализация этого проекта будет способствовать дальнейшему развитию индустриальных парков «Череповец» и «Шексна», а также позволит улучшить логистику на Водно-Балтийском водном пути и Северной железной дороге.

Напомним, с вопросом, когда будет построен этот мост, череповчане обращались к президенту России Владимиру Путину в 2006 году. В мэрии города тогда сообщили, что возведение моста через Шексну предусмотрено в генеральном плане развития Череповца до 2020 года.