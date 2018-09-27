В Вологде инвестор отреставрировал фасад дома купца Извозчикова на Чернышевского, 55

Центральный фасад дома Извозчикова на Чернышевского, 55 откроют после реставрации на следующей неделе. Сейчас наружные работы завершены, и специалисты занимаются отделкой внутри особняка.

Реставрация дома Извозчикова началась полтора года назад. Здание 1886 года постройки было выкуплено частным инвестором Германом Якимовым. Реставраторы восстанавливают подлинный облик здания, состоящего из двух частей – деревянной с мансардой и пристройки из кирпича. Работы там идут параллельно. В бревенчатом доме завершается восстановление оконных блоков в стиле модерн. Вся фурнитура антикварная, конца 19 – начала 20 века.

Завершена реставрация пяти резных дверей. Красить их, скорее всего, не будут, чтобы посетители смогли рассмотреть детали.

Также в изначальном виде останется часть комнат – с оштукатуренным потолком и стенами без отделки. Также специалисты полностью перебрали печи и выложили их из нового кирпича. На одну из них вернули старинные заслонки. Отделка исторической будет частично – сохранилось около сотни изразцов. В кирпичной пристройке завершено восстановление арочного потолка. Он полностью выложен из кирпича, вместо балок – железнодорожные рельсы. Пол имитирует кирпич – выложен клинкерной плиткой.

Окончание реставрационных работ планируется к осени 2019 года. Напомним, что раньше здесь располагалась чайная лавка и жилой Дом купца Извозчикова, что будет располагаться в доме после реставрации, пока не решено. Известно, что появится небольшая экспозиция из находок, обнаруженных при ремонтных работах в доме. В частности, оформят фрагмент Кузнецовского сервиза конца 19 века – его нашли под толщей земли у фундамента, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дом купца Извозчикова - уже второй отреставрированный дом на счету Германа Якимова, первым стал Дом с лилиями на Чернышевского, 17.