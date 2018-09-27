В Вологодской области власти будут без торгов предоставлять участки для строительства социальных и коммунальных объектов

27.09.2018 [Экономика]

В Вологодской области приняли закон, согласно которому власти будут без торгов предоставлять бизнесу участки для строительства социальных и коммунальных объектов. При этом инвестиционные проекты должны соответствовать ряду критериев, сообщает пресс-служба регионального парламента.

- Участки без проведения торгов будут предоставляться инвесторам, если на них будут построены объекты здравоохранения, культуры, образования и спорта. К примеру, детские сады, санатории, дома культуры, аквапарки. Кроме того, на строительство объектов в Вологде и Череповце должно быть потрачено не менее 20 миллионов, в районах - не менее 10 миллионов. В новом учреждении должно быть создано не менее пяти рабочих мест, - пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Денис Долженко.

Землю смогут получить и те предприниматели, которые строят объекты коммунально-бытового назначения. Это могут быть небольшие заводы по переработке мусора, химчистки, крематории. При строительстве в крупных городах (Вологда, Череповец) инвестор должен вложить не менее 50 миллионов рублей, в районах - не менее 25 миллионов рублей. Еще одно условие – создание пяти и более рабочих мест.

При этом возводимые объекты должны соответствовать целям и задачам госпрограмм области и муниципалитетов и строиться в соответствии с учетом нормативов градостроительного проектирования. Сумма собственных средств, вложенных инвестором в реализацию проекта, должна быть не менее 50% от общей суммы,  а в самих учреждениях в дальнейшем должны предоставляться льготы малоимущим гражданам. Кроме того, эти объекты должны быть поддержаны на инвестиционном совете при губернаторе области.

- Под масштабным инвестиционным проектом в законе мы понимаем индустриальный парк, в котором будет размещаться не менее трех резидентов, планирующих к реализации инвестиционные проекты с суммарным объемом капитальных вложений не менее миллиарда рублей и созданием не менее 20 рабочих мест. Для таких проектов предполагается выделение участков площадью порядка 500 квадратных метров. Кроме того, в эту же категорию попадут инвесторы, которые будут достраивать дома обманутых дольщиков, - добавил Денис Долженко.

Тэги: льготы, Строительство, земля, инвестиции

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